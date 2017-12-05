МККК призвал стороны конфликта в Йемене обеспечить гуманитарный доступ

ЖЕНЕВА, 5 дек — РИА Новости. После интенсивного авиаобстрела в ночь на вторник ситуация в столице Йемена стала спокойнее, заявила РИА Новости представитель Международного комитета Красного Креста в Сане Сумая Белтифа.
"Сейчас ситуация в Сане спокойнее. Боевые действия значительно ослабли. МККК призывает к предоставлению полного гуманитарного доступа", — сообщила она.
Со среды в столице Йемена Сане продолжается конфликт между недавними союзниками по войне с правительством — повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Во вторник представитель Международного комитета Красного Креста в Сане Сумая Белтифа сообщил РИА Новости, что при столкновениях в столице Йемена погибло 234 человека, 400 ранено. По ее словам, ночь на вторник оказалась очень тяжелой из-за постоянных авиаударов.