Власти ЛНР считают преждевременным говорить о точной дате обмена пленными

ЛУГАНСК, 5 дек — РИА Новости. О точной дате обмена пленными в Донбассе говорить преждевременно, сообщила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Украине, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук ранее заявил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74. В ДНР и ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными. Кобцева ранее сообщила, что в ЛНР рассчитывают вскоре определить дату обмена.

"О дате обмена на сегодняшний день говорить преждевременно… О точной дате обмена будет сообщено дополнительно. У нас есть основания надеяться, что обмен состоится до Нового года", — сказала Кобцева.

По ее словам, Киев продолжает проведение "процессуальной очистки" удерживаемых лиц.

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