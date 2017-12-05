Власти ЛНР считают преждевременным говорить о точной дате обмена пленными

ЛУГАНСК, 5 дек — РИА Новости. О точной дате обмена пленными в Донбассе говорить преждевременно, сообщила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Украине, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Ольга Кобцева.
"О дате обмена на сегодняшний день говорить преждевременно… О точной дате обмена будет сообщено дополнительно. У нас есть основания надеяться, что обмен состоится до Нового года", — сказала Кобцева.
По ее словам, Киев продолжает проведение "процессуальной очистки" удерживаемых лиц.
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