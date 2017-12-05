На севере Пакистана прогремел взрыв, погибли шесть человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек — РИА Новости. Прикрепленная к мотоциклу бомба во вторник взорвалась в городе Мир-Али на севере Пакистана, шесть человек погибли, восемь пострадали, сообщает телеканал Geo TV.

По его данным, инцидент произошел в городе Мир-Али в Северном Вазиристане у границы с Афганистаном. Причиной взрыва послужила бомба, которая была установлена на припаркованном у дороги мотоцикле.

Помимо шести погибших еще восемь человек получили ранения. Как сообщили телеканалу в местной администрации, к настоящему времени все пострадавшие доставлены в медучреждения.

Последний крупный теракт в Пакистане произошел 1 декабря. Тогда четверо вооруженных людей проникли на территорию университетского городка в Пешаваре, где открыли огонь по учащимся. Жертвами той атаки стали девять человек, почти 40 получили ранения разной степени тяжести. Все нападавшие были ликвидированы. Ответственность за случившееся взяли на себя боевики пакистанского крыла движения "Талибан" — "Техрик-и-Талибан Пакистан".