Йеменские хуситы передадут тело Салеха его семье в случае запроса

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Йеменские повстанцы-хуситы готовы выдать тело убитого ими экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха, если поступит такая просьба от его родственников, заявила РИА Новости член политбюро движения хуситов "Ансар Алла" Халима Джахаф.

Саудовский новостной портал "Хабар аджиль" сообщил во вторник, что хуситы выдвинули условие для выдачи родным тела Салеха, потребовав не объявлять о дате его похорон. По информации портала, хуситы согласны выдать тело экс-президента только после получения согласия не объявлять о дате похорон Салеха и провести его захоронение в узком семейном кругу, не устраивая "народные" похороны.

"Никаких заявлений по поводу отказа в выдаче тела не было. Это тема новая. Возможно, его родственники попросят выдать тело – это будет сделано. У нас нет никаких условий для выдачи тела", — заявила Джахаф.

"Этот вопрос (о выдаче тела — ред.) будет окончательно решен при ближайшей возможности. Мы ни в коем случае не собираемся оставлять тело, не выдавать его или не хоронить", — отметила член движения.

Хуситы в понедельник объявили об убийстве экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха, опубликовав через официальный телеканал видео с окровавленным телом бывшего лидера страны. Партия Салеха позже подтвердила его гибель. Представитель армии Йемена сообщил РИА Новости, что хуситы следили за передвижениями Салеха с субботы и убили его в результате перестрелки. Кроме того, хуситы ранили и взяли в плен сына Салеха, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники.