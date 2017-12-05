Слуцкий объяснил, почему говорить о возвращении России в ПАСЕ сейчас сложно

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия с удовольствием вернулась бы в ПАСЕ, но об этом сложно говорить, пока в регламенте ассамблеи присутствуют нормы, позволяющие лишать части полномочий национальные делегации, заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее Совет Госдумы поддержал решение о направлении вице-спикера Госдумы Петра Толстого и председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого на консультации в Париж по приглашению президентского комитета ПАСЕ. Заседание состоится 14 декабря.

"Необходимо сказать нашим коллегам, лидерам политических групп, которые работают в президентском комитете Парламентской ассамблеи Совета Европы, что мы с удовольствием вернулись бы в самую широкоохватную на континенте парламентскую организацию. Но нам сложно рассматривать этот вопрос, пока в регламенте ПАСЕ присутствуют нормы, позволяющие лишать части полномочий страновые парламентские делегации", — заявил Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".

Он высказал уверенность, что 14 декабря "будет интересный обмен мнениями". "Разговор пойдет о возможном возвращении России в ПАСЕ. Но здесь надо говорить не о требованиях, которые ПАСЕ предъявляет России, а о требованиях, которые Россия предъявляет ПАСЕ — быть здравой парламентской структурой и внести изменения в свой регламент, которые не дают возможности для страновой парламентской делегации, направленной национальным парламентом, возможности подвергнуться частичному лишению полномочий, права голоса, что является дискриминацией национальных парламентских делегаций и проведением искусственных разделительных линий в пространстве Совета Европы", — подчеркнул парламентарий.

Слуцкий пояснил, что "пока такие регламентные поправки не будут приняты парламентской ассамблеей, российской делегации будет сложно рассматривать вопрос о возвращении в организацию".

РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока Ассамблея никаких шагов в этом направлении не предприняла.

В конце июня этого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжает работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.