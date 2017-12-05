Россия не допустит религиозного раскола на Ближнем Востоке, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министрами иностранных дел прикаспийских государств. 5 декабря 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министрами иностранных дел прикаспийских государств. 5 декабря 2017

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы не допустить раскола по конфессиональному признаку на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х.

"В этом регионе (на Ближнем Востоке — ред.) традиционно мирно сосуществовали представители самых разных этнических, конфессиональных групп, там зародились ключевые мировые религии. И мы кровно заинтересованы в том, чтобы не допустить раскола по конфессиональному признаку в этом ключевом регионе мира", — сказал Лавров.