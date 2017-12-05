Саакашвили обвинил Генпрокуратуру и СБУ в подтасовке фактов

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не имеет связей с Партией регионов экс-президента Украины Виктора Януковича, обвинил Генпрокуратуру и СБУ в подделке доказательств.

Во вторник утром в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса. Затем сторонники Саакашвили силой освободили его из микроавтобуса силовиков.

"Я обвиняю Луценко и СБУ в провокации, подтасовке фактов, создании фейковых записей… О каких связях с Партией регионов может идти речь? Порошенко был основателем Партии регионов, Порошенко был чистильщиком туфель Януковича", — заявил Саакашвили на митинге перед Верховной радой.

Он также заявил, что правоохранители пытались его задержать, чтобы депортировать в Грузию.

Выступление Саакашвили его сторонники приветствовали аплодисментами и возгласами "Импичмент!", "Позор!".

Задержание Саакашвили в Киеве. Онлайн-репортаж >>