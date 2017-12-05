Саакашвили обвинил Генпрокуратуру и СБУ в подтасовке фактов

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не имеет связей с Партией регионов экс-президента Украины Виктора Януковича, обвинил Генпрокуратуру и СБУ в подделке доказательств.
"Я обвиняю Луценко и СБУ в провокации, подтасовке фактов, создании фейковых записей… О каких связях с Партией регионов может идти речь? Порошенко был основателем Партии регионов, Порошенко был чистильщиком туфель Януковича", — заявил Саакашвили на митинге перед Верховной радой.
Он также заявил, что правоохранители пытались его задержать, чтобы депортировать в Грузию.
Выступление Саакашвили его сторонники приветствовали аплодисментами и возгласами "Импичмент!", "Позор!".