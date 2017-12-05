Тиллерсон рассказал, до каких пор продолжится давление на КНДР

БРЮССЕЛЬ, 5 дек — РИА Новости, Владимир Добровольский. Экономическое давление на Северную Корею продолжится до тех пор, пока Пхеньян не изменит свою позицию, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон после встречи с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.

"Наша общая цель — добиться денуклеаризации Корейского полуострова. Экономическое давление продолжится до тех пор, пока Северная Корея не изменит позицию", — сказал Тиллерсон журналистам. Он отметил, что давление должно способствовать решению корейской проблемы "путем переговоров".

КНДР на прошлой неделе провела пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Высота полета в максимальной точке составила 4475 километров, дальность — 950 километров. Полет продолжался 53 минуты. Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори, не нанеся ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи, эта ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие.