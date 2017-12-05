Украинский медиахолдинг "Вести" могут закрыть до конца года

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко считает, что украинский медиахолдинг "Вести" будет закрыт до конца 2017 года.

Ранее украинские силовики неоднократно проводили обыски в офисе интернет-издания "Вести".

"Мы работаем в отношении медиахолдинга "Вести". Я не могу в интересах следствия заявить, когда соответствующее решение вступит в силу", — заявил Луценко, но выразил надежду, что до Нового года украинцы не будет больше читать "пророссийские издания".

Ранее заместитель генпрокурора Украины Анатолий Матиос сообщил, что арестованное имущество экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко передано в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными посредством коррупционных преступлений; среди этих активов — и помещения редакции "Вести". По словам Матиоса, "Вести" должно теперь согласовывать условия использования помещений редакции с нацагентством.

В " Вестях " сообщили, что договор аренды помещения был рассчитан на долгосрочный период, так как работа редакций предусматривает сложный технологический процесс, функционирование мультимедийного ньюзрума, двух студий прямоэфирного вещания, оснащенных специальным оборудованием.

Ранее "Вести" заявили, что расценивают все проиходящее как "расправу с неугодными СМИ, которые не вторят провластной риторике и не боятся указывать чиновникам на их ошибки".

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки: к последним относятся гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.

Ранее МИД РФ призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. МИД РФ также назвал очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине задержание журналиста Муравицкого.