Прокуратура Киева возбудила дело по факту силового освобождения Саакашвили

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Прокуратура Киева возбудила дело по факту силового освобождения задержанного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и передает его на расследование в Службу безопасности Украины, сообщила РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец во вторник.

Во вторник утром в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса. Затем сторонники Саакашвили силой освободили его из микроавтобуса силовиков.

"Мы возбудили (дело – ред.) по ч.2 ст. 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа если, оно воспрепятстовало предотвращению преступления или задержанию лица, которое его совершило) Уголовного кодекса Украины, досудебное расследование будет проводить Главное управление СБ Украины в Киеве и Киевской области", — сказала Максимец.

Она отметила, что ведомости в Единый реестр досудебных расследований прокуратурой Киева были внесены сегодня.

Согласно УК Украины за соответствующее преступление предусмотрено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением воли на срок до четырех лет.

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