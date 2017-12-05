Могерини обсудила с Тиллерсоном необходимость решать проблемы с Ираном

БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз и США намерены решать проблемы, связанные с Ираном, не касаясь Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по решению иранской ядерной проблемы, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Выступая перед журналистами, Могерини сообщила, что стороны обсудили Иран, особенно выполнение ядерных договоренностей.

"Я подтвердила позицию ЕС, что продолжение выполнения ядерной договоренности с Ираном является ключевым стратегическим приоритетом для европейской безопасности, а также для региональной и мировой безопасности. Мы обсудили факт того, что есть другие вопросы, которые мы должны обсуждать и решать вместе, но они не входят в рамки ядерного соглашения, поэтому мы хотим рассматривать их за пределами самого соглашения", — заявила глава дипломатии ЕС.

Тиллерсон прибыл в Брюссель для участия в регулярном заседании глав МИД стран-членов НАТО, которое пройдет в штаб-квартире альянса 5 и 6 декабря. Его встреча с министрами из стран ЕС, 22 из членов которого являются также союзниками по НАТО, прошла перед заседанием Североатлантического совета.