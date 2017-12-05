Франция крайне обеспокоена ситуацией в Йемене

ПАРИЖ, 5 дек — РИА Новости. Французские власти крайне обеспокоены ситуацией в Йемене и призывают все стороны конфликта к сдержанности и диалогу, говорится в заявлении МИД Франции.
В понедельник повстанцы-хуситы объявили об убийстве бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха, опубликовав через официальный телеканал видео с его окровавленным телом. Партия Салеха позже подтвердила его гибель.
Французское внешнеполитическое ведомство обращает внимание всех участников конфликта на необходимость защиты гражданского населения и инфраструктуры, а также обеспечение беспрепятственного доступа гуманитарной помощи населению.
"Франция призывает все стороны как можно быстрее и без предварительных условий начать переговоры, чтобы добиться политического урегулирования кризиса. Она также подтверждает свою поддержку спецпосланнику ООН по Йемену", — отмечают в МИД.