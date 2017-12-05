Франция крайне обеспокоена ситуацией в Йемене

ПАРИЖ, 5 дек — РИА Новости. Французские власти крайне обеспокоены ситуацией в Йемене и призывают все стороны конфликта к сдержанности и диалогу, говорится в заявлении МИД Франции.

С середины прошлой недели в столице Йемена Сане продолжается конфликт между недавними союзниками по войне с правительством — повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха. По данным представителя Международного комитета Красного Креста в Сане, к настоящему моменту при столкновениях в столице Йемена погибло 234 человека, 400 ранено.

В понедельник повстанцы-хуситы объявили об убийстве бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха, опубликовав через официальный телеканал видео с его окровавленным телом. Партия Салеха позже подтвердила его гибель.

"Франция чрезвычайно обеспокоена ситуацией в Йемене. Столкновения в Сане, которые привели к гибели экс-президента Али Абдаллы Салеха, еще сильнее осложнили ситуацию. Необходимо как можно быстрее добиться устойчивого перемирия, чтобы избежать дальнейшего углубления кризиса", — сказано в коммюнике.

Французское внешнеполитическое ведомство обращает внимание всех участников конфликта на необходимость защиты гражданского населения и инфраструктуры, а также обеспечение беспрепятственного доступа гуманитарной помощи населению.

"Франция призывает все стороны как можно быстрее и без предварительных условий начать переговоры, чтобы добиться политического урегулирования кризиса. Она также подтверждает свою поддержку спецпосланнику ООН по Йемену", — отмечают в МИД.