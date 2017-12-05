Россия и Индия должны начать взаиморасчеты в нацвалюте, заявил Глазьев

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек — РИА Новости. Россия и Индия должны как можно скорее перевести двустороннее сотрудничество "во всех чувствительных сферах" в плоскость национальных валют, чтобы избежать возможного диктата со стороны США и их союзников, заявил российским информагентствам советник президента РФ, академик РАН Сергей Глазьев.

"Очень важно создавать рынок в национальных валютах, в том числе переходить на торговлю нефтью и другими энергоносителями, переводить наше сотрудничество в высокотехнологических отраслях в рубли. Я уверен, что в условиях введенных против России экономических санкций мы неизбежно должны перевести наше сотрудничество во всех деликатных, чувствительных с точки зрения воздействия США и их союзников сферах деятельности в национальные валюты. В противном случае, мы не сможем торговать без разрешения Вашингтона", — сказал Глазьев.

По мнению экономиста, нет никаких сомнений в том, что США будут использовать свое влияние в этих целях. "Они будут блокировать расчеты в долларах там, где им это не нравится, будут перекрывать нам возможности использования SWIFT. В отношении ряда российских структур это уже имело место. Таким образом, нам необходимо как можно быстрее создавать собственную инфраструктуру работы в национальных валютах, интегрировать финансовый рынок и создавать свою систему обмена финансовой информацией", — указал Глазьев.

Он подчеркнул, что Москва постоянно продвигает эту тему на политическом уровне, в том числе на площадках БРИКС и ШОС. При этом, по словам эксперта, с точки зрения российского валютно-банковского законодательства, со стороны РФ препятствий нет.

"У нас есть неплохой опыт работы с рупиями. К сожалению, в определенный период мы отказались от использования рупий в долгосрочных кредитно-торговых отношениях. Я думаю, что долларизация нашего сотрудничества была большой ошибкой. Сейчас, уже на новой основе, с учетом открытости российского финансового рынка и довольно либерального валютного законодательства, нужно создавать условия для расширения расчетов в национальных валютах через расширение корреспондентских отношений между банками, через включение индийской рупии в состав резервных валют России, и наоборот, рубля — в состав резервных валют для Индии", — констатировал Глазьев. Отвечая на вопрос о том, можно ли добиться этого в ближнесрочной перспективе, он ответил: "Это технические вопросы, которые могут быть решены в течение нескольких месяцев, если Центральные банки займутся этим вплотную".

Согласно данным Минпромторга РФ, товарооборот России и Индии за первые восемь месяцев 2017 года вырос на на 31,8% в годовом выражении — до 6 миллиардов долларов. При этом отмечалось, что две страны расширяют сотрудничество в области фармацевтической, медицинской, алюминиевой промышленности, а также в строительстве железных дорог.