Российское судно "Янтарь" ночью прибудет в зону поисков подлодки "Сан-Хуан"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Океанографическое судно "Янтарь" ВМФ России прибудет в район поиска пропавшей подлодки "Сан-Хуан" в ночь на среду, сообщает во вторник Минобороны РФ.

Как объяснил ранее РИА Новости бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев, судно "Янтарь" может классифицировать найденный подводный объект и обеспечить его подъем с глубины. Судно оборудовано двумя аппаратами, способными погружаться на глубину до 6 километров.

"В район проведения поисковой операции направлено океанографическое исследовательское судно "Янтарь" ВМФ России, которое прибудет в район операции в ночь на 6 декабря", — говорится в релизе МО РФ.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.