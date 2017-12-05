Богданов встретится с властями Йемена в ходе визита на Ближний Восток

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов, как ожидается, проведет встречу с высокопоставленными представителями властей Йемена в ходе своего визита на Ближний Восток, сообщил РИА Новости посол Йемена в Москве Ахмед Салем аль-Вахейши.

"Сегодня Богданов направится в регион, где он также проведет встречу с представителями наших властей на самом высоком уровне для консультаций по поводу развития событий", — заявил посол Йемена в Москве. При этом посол не уточнил, ожидается ли такая встреча в Йемене или в одной из стран региона.

Посол выразил надежду, что последнее развитие событий будет способствовать поддержке законного правительства, окончанию контроля повстанцев и воцарению мира в стране.

Повстанцы-хуситы в понедельник объявили об убийстве Али Абдаллы Салеха, опубликовав через официальный телеканал видео с окровавленным телом бывшего лидера Йемена. Партия Салеха позже подтвердила его гибель. Представитель армии Йемена сообщил РИА Новости, что хуситы следили за передвижениями Салеха с субботы, и убили его в перестрелке. Считается, что хуситам, которые контролируют столицу Йемена и значительную территорию страны, негласную поддержку оказывает Иран.