МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Адвокат главного подозреваемого по делу об исчезновении девочки Маэли во Франции Ален Якубович заявил об ошибках следствия, которые позволили обвинить его подзащитного в убийстве, об этом он сообщил в эфире радиостанции Europe1.

Девятилетняя девочка по имени Маэли вместе c родителями гостила на свадьбе в коммуне Пон-де-Бовуазен департамента Изер. В последний раз ее видели утром 27 августа в банкетном зале, где проходило празднество. Позже она исчезла. В похищении девочки подозревается 34-летний местный житель Нордаль Леландэ.

Обвинения в похищении девочки были предъявлены Леландэ еще в начале сентября. Решение о предъявлении дополнительных обвинений в убийстве было принято после состоявшегося на прошлой неделе допроса мужчины судебными следователями.

Главной уликой в отношении Леландэ являются данные камер видеонаблюдения, в ночь исчезновения Маэли зафиксировавшие его автомобиль, на пассажирском месте которого виден светлый силуэт, предположительно, самой девочки. Снимок был сделан в 02.47, при этом за минуту до этого Леландэ перевел свой смартфон в "авиационный" (необнаружимый) режим.

Однако адвокат обвиняемого Ален Якубович раскритиковал хронологию событий, реконструированную следствием. По его словам, еще в 03.15 несколько свидетелей видели девочку на свадьбе и, таким образом, она не могла находиться в автомобиле, попавшем на видео. Адвокат отрицает, что автомобиль вообще принадлежит Леландэ, указывая, что на пассажирском сидении видна не девочка, а женщина в декольтированном платье.

С момента исчезновения Маэли прошло более трех месяцев. За это время силы жандармерии, полиции, спасателей и аквалангистов не смогли обнаружить никаких следов пропавшей.