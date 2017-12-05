Экс-замминистра культуры Италии получила четыре года тюрьмы за хищение

РИМ, 5 дек — РИА Новости, Сергей Старцев. Бывшая заместитель министра культуры Италии, видная деятель правящей Демократической партии Франческа Барраччу во вторник была приговорена судом сардинского города Кальяри к четырем годам лишения свободы по делу о хищении государственных средств.

Прокуратура Сардинии, где Барраччу до назначения в Минкультуры работала членом областного совета, обвинила ее в растрате бюджетных средств на сумму около 80 тысяч евро. Следователи, в частности, установили, что часть этих денег была израсходована на мнимые командировки. В 2013 году высокопоставленную чиновницу официально уведомили о том, что она находится под следствием. Тем не менее, она выиграла первичные выборы в Демпартии и должна была стать лидером демократов на областных выборах в Сардинии в 2014 году. В итоге она все-таки сняла свою кандидатуру, после чего получила назначение в Минкультуры. Однако в октябре 2015 года Барраччу была вынуждена уйти в отставку с поста замминистра, заявив, что покидает этот пост "с высоко поднятой головой".

Судебный процесс по этому скандальному делу начался в Кальяри в феврале 2016 года. Прокуратура требовала для Барраччу пять лет тюрьмы. Судейская коллегия согласилась с выводами следствия о виновности подсудимой, но приговорила ее к четырем годам лишения свободы. Адвокаты политика намерены в ближайшее время подать апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.

Примечательно, что отставки Барраччу, а также еще четырех замминистра, находящихся под следствием, требовали многие видные оппозиционные политики и известные деятели культуры Италии. Так, знаменитый актер театра и кино Алессандро Гассман в свое время призвал Барраччу "освободить кресло, оплачиваемое налогоплательщиками". В ответ чиновница не нашла ничего лучше, чем посоветовать Гассману "научиться актерской игре", прозрачно намекнув, что его фильмы не пользуются зрительским успехом. Актер, снявшийся в более чем 60 художественных лентах и телесериалах, отреагировал на этот "совет" с иронией: он разместил в своем аккаунте в Twitter фото ножа-скребка, которым, видимо, только и можно было отодрать чиновницу от кресла в Минкультуры.