Офис Мэй отказался пояснить ее слова о "паре проблем" с Евросоюзом

ЛОНДОН, 5 дек – РИА Новости, Мария Табак. Представитель офиса британского премьер-министра во вторник отказалась сообщить РИА Новости, о каких именно остающихся "паре проблем" с ЕС говорила премьер-министр Тереза Мэй накануне по итогам переговоров с европейскими лидерами.

В понедельник вечером, делая краткое заявление для прессы, Мэй сообщила, что у Британии и Евросоюза остаются "пара проблем", по которым сохраняются разногласия, но они могут быть преодолены уже в ближайшее время. Она не уточнила, о каких именно проблемах идет речь, однако, как позднее подтвердил ирландский премьер Лео Варадкар, одна из этих проблем – вопрос о границе с Ирландией.

"Мы не комментируем данный вопрос", — сказала представитель канцелярии премьера в ответ на просьбу пояснить, о каких еще нерешенных проблемах говорила Мэй.

Накануне премьер-министр Ирландии Лео Варадкар подтвердил весь день циркулировавшие в Лондоне и Брюсселе слухи о том, что ЕС и Великобритания договорились о том, что Северная Ирландия получит особый статус после Brexit, который, по сути, позволит этому региону остаться в составе единого рынка и таможенного союза.

Однако вечером, вопреки ожиданиям, Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили, что по "паре проблем" разногласия сохраняются. Варадкар заявил, что удивлен и разочарован таким поворотом, но подчеркнул, что готов ждать результатов дальнейших переговоров.

По некоторым данным, Мэй снова отправится в Брюссель уже в среду.

Великобритания рассчитывает, что участники саммита ЕС 14-15 декабря согласятся начать переговоры по будущим торговым отношениям. Евросоюз в качестве условий для начала таких переговоров ставит урегулирование вопросов по "отступным", по правам экспатов и по ирландской границе – единственной сухопутной границе Соединенного Королевства.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.