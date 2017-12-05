Международная федерация журналистов осудила захват сотрудников СМИ в Йемене

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Международная федерация журналистов (IFJ) осудила удержание в заложниках сотрудников СМИ в здании канала Yemen Today, сообщил РИА Новости глава департамента по правам человека и безопасности Эрнест Сагага.

Такие действия организация рассматривает как военное преступление, заявил он.

"Мы осуждаем эти действия. Журналистов нельзя брать в заложники. В целом, скажу как юрист, удерживание в заложниках — это военное преступление", — пояснил Сагага.

Повстанцы в минувшую субботу захватили здание телецентра, где располагается офис канала Yemen Today, с которым сотрудничал внештатный корреспондент Sputnik. Журналисты объявили в воскресенье голодовку в знак протеста. Два не зависимых друг от друга источника, имеющих контакты с повстанцами в этой стране, сообщили РИА Новости во вторник, что корреспондент Sputnik вместе с другими журналистами удерживается хуситами в здании телецентра. Общее число задержанных — 41 человек.

Канал Yemen Today известен как связанный с партией экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК), которая в субботу призвала йеменских граждан защитить страну от своих недавних союзников — движения хуситов "Ансар Алла".

Данный канал транслировал выступление Салеха, в котором он призвал начать восстание против хуситов и запретил лояльным себе военным подчиняться их приказам.

Хуситы в понедельник объявили об убийстве экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха, опубликовав через официальный телеканал видео с окровавленным телом бывшего лидера страны. Партия Салеха позже подтвердила его гибель. Представитель армии Йемена сообщил РИА Новости, что хуситы следили за передвижениями Салеха с субботы и убили его в результате перестрелки. Кроме того, хуситы ранили и взяли в плен сына убитого ими экс-президента страны Али Абдаллы Салеха, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники.