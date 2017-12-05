Трамп реализует внутриполитические приоритеты, заявил Рябков

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во внутренней политике последовательно реализует приоритеты, которые помогли ему избраться на пост главы государства, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на заседании Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии на тему "Россия — США. Проблемы и перспективы развития двухсторонних отношений" в Общественной палате.

"Президент Трамп, несмотря на жесточайшее сопротивление мейнстрима во всех его видах и огромные сложности, которые он испытывал и на этапе предвыборной кампании, и после победы на выборах с точки зрения консолидации вокруг своих подходов, к своей повестке дня и ядра республиканской партии, все-таки последовательно движется вперед с точки зрения реализации приоритетов, которые во многом помогли ему избраться", — сказал Рябков.

"И если спокойно и непредвзято разобраться, что получилось у нынешней администрации за без малого год пребывания у власти, мы увидим, что во внутриполитической сфере, в сфере "реформ по Трампу", назовем их так, продвижение есть, и оно существенное", — добавил он.