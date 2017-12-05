Подгруппы по Донбассу проводят переговоры в Минске

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (65)

МИНСК, 5 дек — РИА Новости. Тематические подгруппы контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины проводят переговоры в Минске, сообщила во вторник пресс-служба министерства иностранных дел Белоруссии.

"Рабочие группы встречаются в Минске перед заседанием контактной группы по урегулированию на востоке Украины", — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

Ранее о начале работы подгрупп по безопасности и гуманитарным вопросам сообщил полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в столице Белоруссии Владислав Дейнего.