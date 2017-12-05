РФ пока не решила, кто будет представлять ее интересы по дипсобственности

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Москва пока не определилась с тем, какая юридическая фирма будет представлять ее интересы в американском суде в деле о российской дипсобственности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нет, пока не определились", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы находимся на стадии подготовки документов и первичного анализа возможностей и вариантов", — добавил замминистра.

В начале сентября этого года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт.

Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.