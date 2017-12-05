Против депутата Рады Парасюка возбудили дело за избиение полицейского

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Полиция Донецкой области возбудила уголовное дело в отношении депутата Верховной рады Украины Владимира Парасюка по подозрению в избиении полицейского, сообщила во вторник пресс-секретарь областного управления полиции Наталия Шиман.

Накануне в Мариуполе прошло заседание Апелляционного суда Донецкой области, где рассматривали изменение меры пресечения двум мужчинам, подозреваемым в разбойном нападении. По словам Шиман, после объявления решения судей депутат Рады ударил одного полицейского и повредил технику другому.

"По факту избиения полицейского народным депутатом (Парасюком – ред.) открыто уголовное производство", — написала она на своей странице в Facebook.

Шиман подчеркнула, что оба полицейских находились при исполнении служебных обязанностей и снимали на видео судебное заседание с целью фиксации возможных нарушений общественного порядка.

"Сотрудник полиции обратился в больницу, где ему было диагностировано сотрясение головного мозга и ушиб", — подчеркнула Шиман, добавив, что Парасюка подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". На опубликованной пресс-секретарем видеозаписи видно, как Парасюк ударил сотрудника полиции.

Ранее украинская полиция возбудила уголовное дело по статье "угроза или насилие" в отношении сотрудника правоохранительных органов в связи с конфликтом в Славянске, и просила прокуратуру дать оценку действиям в этом конфликте внефракционного депутата Верховной рады Парасюка. В марте в Донецкой области на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Правоохранители сообщили, что семь сотрудников украинской полиции пострадали в результате конфликта с вооруженными лицами возле блокпоста Славянска.