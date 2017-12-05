В ДНР заявили о задержании мужчины, подозреваемого в сотрудничестве с СБУ

ДОНЕЦК, 5 дек — РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о задержании мужчины, подозреваемого в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ).

"Министерством государственной безопасности Донецкой народной республики выявлен и задержан агент СБУ, 1962 года рождения", — говорится в сообщении пресс-службы МГБ ДНР.

По данным ведомства, мужчина был завербован сотрудниками СБУ зимой 2016 года. В МГБ утверждают, по заданию украинских спецслужб он "осуществлял фото- и видеофиксацию военных частей, техники и других военных объектов ДНР". Он также собирал информацию о гражданских объектах инфраструктуры и связи.

"В настоящее время (подозреваемый — ред.) полностью осознал свою вину и дает признательные показания, изобличающие его преступную деятельность. При этом МГБ ДНР установлены все сотрудники СБУ, имеющие отношение к противоправной деятельности задержанного", — добавили в МГБ ДНР.