КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Протестующие, которые блокируют микроавтобус, в котором силовики везут задержанного экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, начали сооружать баррикаду на улице Трехсвятительской в центре Киева, сообщает украинский телеканал NewsOne во вторник.

Во вторник утром в квартире Саакашвили прошел обыск. При этом во время обыска Саакашвили забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки и заблокировали машину.

"На ул Трехсвятительской активисты начали разбирать бруковку и сооружать баррикаду", — сказала в прямом эфире корреспондент NewsOne. Кроме того, по ее словам, силовики вручную убирают автомобили, преграждающие путь микроавтобусу в котором находится Саакашвили.

При этом, по данным украинского агентства "УНИАН", полиция частично перекрыла движение на улице Крещатик в Киеве в обе стороны, от улицы Городецкого до Европейской площади.

По данным издания, инспекторы, регулирующие движение, не смогли объяснить причину перекрытия, лишь сослались на соответствующий приказ руководства.