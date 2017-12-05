Близкие пропавшего в Сане корреспондента Sputnik не знают о его судьбе

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Близкие внештатного корреспондента агентства Sputnik в столице Йемена Сане до сих пор не знают о его судьбе — спустя двое суток после того, как он перестал выходить на связь, сообщил РИА Новости один из родственников журналиста.

Внештатный корреспондент Sputnik в Йемене пропал и уже двое суток не выходит на связь после захвата повстанцами-хуситами здания телецентра в Сане. В последний раз он выходил на связь примерно в 14.30 мск в минувшее воскресенье. Журналист является гражданином одной из арабских стран.

Повстанцы в минувшую субботу захватили здание телецентра, где располагается офис канала Yemen Today, с которым сотрудничал внештатный корреспондент, и удерживают около 40 журналистов. Журналисты объявили в воскресенье голодовку в знак протеста. Два не зависимых друг от друга источника, имеющих контакты с повстанцами в этой стране, сообщили РИА Новости во вторник, что корреспондент Sputnik вместе с другими журналистами удерживается хуситами в здании телецентра. Общее число задержанных — 41 человек.

По словам родственника, хуситы не контактируют с семьями удерживаемых ими журналистов. Он рассказал, что хуситы провели обыски в доме журналиста.

"В первый раз дом обыскали мужчины-хуситы. После этого на следующий день дом обыскала женская полиция хуситов. Мы не знаем, что они ищут!" — рассказал родственник.

"Сейчас мы ничего не знаем о нем, о его судьбе… Здание телеканала перед нашим домом, мы следим из окна дома. Хуситы продолжают удерживать его с 40 другими сотрудниками канала Yemen Today", — рассказал собеседник агентства.

Канал Yemen Today известен как связанный с партией экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК), которая в субботу призвала йеменских граждан защитить страну от своих недавних союзников — движения хуситов "Ансар Алла".

Данный канал транслировал выступление Салеха, в котором он призвал начать восстание против хуситов и запретил лояльным себе военным подчиняться их приказам.

Хуситы в понедельник объявили об убийстве экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха, опубликовав через официальный телеканал видео с окровавленным телом бывшего лидера страны. Партия Салеха позже подтвердила его гибель. Представитель армии Йемена сообщил РИА Новости, что хуситы следили за передвижениями Салеха с субботы и убили его в результате перестрелки. Кроме того, хуситы ранили и взяли в плен сына убитого ими экс-президента страны Али Абдаллы Салеха, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники.