Рябков: у России есть дополнительные опции для ответа по дипсобственности

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Москва готовит иск в суд по действиям США по российской дипсобственности, но держит в запасе и дополнительные опции для ответа на недружественные шаги Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он напомнил, что в отличие от США Москва не стала "бездумно раскручивать запущенную Вашингтоном спираль контрмер и тем более прибегать к каким-то гангстерским приемам вроде захвата чужой собственности"

Вместе с тем, по его словам, Москва "готовит подачу иска в американский суд".

"Держим в запасе другие опции ответных действий", — отметил Рябков.

При этом он подчеркнул, что " в целом на любые недружественные шаги отвечали и впредь будем отвечать по принципу взаимности".

В начале сентября этого года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт.