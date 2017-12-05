Рябков предсказал "деструктивные импульсы" из США перед выборами в России

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В преддверии президентских выборов со стороны США последуют новые "деструктивные импульсы", но Россия не боится санкций, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Об этом он говорил в Общественной палате на заседании Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии на тему "Россия — США. Проблемы и перспективы развития двухсторонних отношений".

Замминистра напомнил, что в начале следующего года неизбежно последуют новые осложнения в отношениях с США, поскольку по закону об антироссийских санкциях американская администрация должна подготовить развернутые доклады — в том числе о связях российских олигархов и бизнеса с правительственными чиновниками, об активах семей правительственных чиновников за границей. Это чревато новым расширением персональных санкций и другими возможными мерами.

Рябков добавил, что размах и глубину новых американских деструктивных импульсов "нам еще только предстоит оценивать".

"Надо сказать, что санкций как таковых мы не боимся, а критерий их отмены не входит в повестку дня российско-американского диалога", — отметил замминистра.

По его мнению, Россия и Америка вступили в период, сравнимый с холодной войной, и Москву тревожит уровень негатива и сознательно культивируемых в США антироссийских настроений.

"Это буквально цунами, которое захлестнуло Америку, и нам предстоит разобраться, насколько эти настроения проникли вглубь американского общества", — считает он.

При этом Россия продолжает прикладывать усилия для нормализации отношений, но этому препятствует то, что антироссийская тема стала инструментом во внутриполитической борьбе в США.

"Непонятно, сколько времени пройдет, прежде чем здесь что-то начнет меняться в лучшую сторону", — заметил Рябков.

Он добавил, что, несмотря на санкции, сохраняются неплохие перспективы для торговли и инвестиций с США. "На фоне неблагоприятной конъюнктуры товарооборот, конечно, просел на треть. Но американский бизнес в целом не хочет уходить с нашего рынка, хотя его к этому активно подталкивают", — сказал Рябков, отметив, что в этом году торговля "пошла вверх".