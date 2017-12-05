Рябков назвал риски выхода США из иранской ядерной сделки

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Выход США из иранской ядерной сделки поставит вопрос об их недоговороспособности, при том, что за дискуссией и действиями Вашингтона следят в КНДР, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Если американцы выйдут из договоренности (по ядерной программе Ирана – ред.), это не только продемонстрирует их недоговороспособность, но и поставит под сомнение возможность решать проблемы нераспространения оружия массового уничтожения переговорным путем. Очевидно, что за поведением Вашингтона по иранскому досье сейчас внимательно наблюдают в Пхеньяне и делают соответствующие выводы", — заявил Рябков на дискуссии в Общественной палате.