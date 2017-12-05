Латвийский Сейм рассмотрит петицию о признании однополых партнерств

РИГА, 5 дек – РИА Новости. Петиция о принятии в Латвии закона о сожительстве, созданная на портале Manabalss.lv, набрала более 10 тысяч подписей и будет рассмотрена Сеймом, сообщает Sputnik Латвия.

Петицию в 2015 году подготовил председатель партии "Для развития Латвии" Юрис Пуце. По его словам, сейчас государство не защищает пары, не зарегистрировавшие свои отношения.

"Партнер, чей неофициальный супруг пострадал от несчастного случая, не может принимать необходимые медицинские решения вместо своего супруга. Неофициальный супруг не получает право ухода за своим партнером в случае инвалидности", — напомнил Пуце.

Кроме того, добавил он, неофициальные пары не имеют налоговых льгот, не могут наследовать имущество, государство не помогает им в случае гибели одного из супругов.

Предложенный им проект закона о сожительстве разработан по образцу принятого в прошлом году в Эстонии закона "О сожительстве" и предусматривает возможность для неженатых пар зарегистрировать свое сожительство у нотариуса. Это даст им соответствующие гражданские и административные права.

Пуце в своем Facebook поблагодарил подписавшихся за возможность обеспечить равную правовую защиту для всех латвийских семей.

Как отмечает Sputnik Латвия, эстонский закон о сожительстве, на который ссылается Пуце, фактически легализовал в стране однополые партнерства. Документ продолжает вызывать споры. Депутаты от оппозиции пытались отменить его, заявив, что он раскалывает общество, а глава Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийльма уточнил, что мнение церкви о браке как союзе мужчины и женщины нельзя изменить большинством голосов в парламенте.

Тем не менее, бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес выступал с поддержкой закона, а его преемница Керсти Кальюлайд заявила, что документ не является проблемой для гетеросексуальных людей.

Юрис Пуце — сторонник легализации однополых браков, в частности, он приветствовал решение Германии, которая летом этого года стала 14-й страной ЕС, принявшей соответствующий закон.

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