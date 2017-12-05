МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В американском аппарате тонут российские предложения по сотрудничеству в области кибербезопасности, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Выступая во вторник в Общественной палате РФ на заседании Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии на тему "Россия — США. Проблемы и перспективы развития двухсторонних отношений", Рябков напомнил, что именно Россия с 2015 года предлагала наладить двустороннее взаимодействие по борьбе с преступлениями в области кибербезопасности.

"Предыдущая администрация США просто заматывала эту инициативу, да и сейчас данное предложение тонет в американском аппарате. И это несмотря на то, что на встрече по ходу заседания "группы двадцати" в Гамбурге 7 июля президенты России и США нашли общее понимание относительно необходимости создания механизма для обсуждения всего комплекса вопросов кибербезопасности", — сказал Рябков.