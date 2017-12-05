Активисты пробили колеса микроавтобуса, на котором вывозят Саакашвили

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Активисты пробили колеса микроавтобуса, на котором украинские правоохранители пытаются вывезти задержанного экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщила во вторник на своей странице в Facebook народный депутат Украины Светлана Залищук.

Во вторник утром в квартире Саакашвили прошел обыск. При этом во время обыска Саакашвили забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки и заблокировали машину. До сих пор правоохранителям не удается вывезти Саакашвили.

"Несколько полицейских и спецназовцев пытаются вывезти его через улицу Трехсвятительскую в микроавтобусе. Их окружили несколько сотен людей и перекрыли улицу с обеих сторон, заблокировав любое движение. Кто-то из активистов пробил колеса в микроавтобусе", — написала Залищук во вторник.

В Службе безопасности сообщили, что Саакашвили предъявлены подозрения по статье "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется допрос политика. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Саакашвили подозревают в том, что деятельность его команды финансировали представители окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича, в частности, украинский бизнесмен Сергей Курченко, заявил глава фракции пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" в Верховной раде Артур Герасимов. Курченко — украинский бизнесмен, владелец ГК ВЕТЭК, медиахолдинг UMH, "Газ Украины", владелец и президент футбольного клуба "Металлист" (Харьков). Также бизнесмену принадлежат "Брокбизнесбанк" и "РеалБанк", в которых с 3 марта введена временная администрация.

После смены власти в стране украинская генпрокуратура обвинила Курченко в присвоении имущества госпредприятия "Укргаздобыча", а также в контрабанде и незаконной реализации нефтепродуктов. В рамках расследования был наложен арест на 75 тысяч тонн нефтепродуктов, а также на имущество и земельный участок Одесского НПЗ. Сообщалось, что эти нефтепродукты будут проданы на аукционе.