Ситуация на Корейском полуострове находится на грани, заявил Рябков

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ситуация на Корейском полуострове находится на грани, в том числе из-за действий США и союзников, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Ситуация балансирует на грани, зашкаливающая воинственная риторика Вашингтона в адрес Пхеньяна, постоянные американо-южнокорейские военные учения лишь подпитывают напряжённость. Для ее снижения всем сторонам нужно воздерживаться от провокационных шагов и пытаться наладить содержательный диалог, а не "громить КНДР" полным уничтожением", — сказал Рябков, выступая в Общественной палате.