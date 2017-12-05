Рябков назвал ложью обвинения во вмешательстве в выборы США в 2016 году

РИА Новости. РЯБКОВ: МОСКВА НАЗЫВАЕТ ЛОЖЬЮ ОБВИНЕНИЯ ВО ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ В ВЫБОРЫ США В 2016 ГОДУ, МЫ НИКОГДА НЕ ВМЕШИВАЛИСЬ ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА СТРАНЫ