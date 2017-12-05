Хуситы выдвинули условие выдачи тела Салеха

Боевик-хусит недалеко от резиденции президента Йемена Али Абдаллы Салеха в Сане

Боевик-хусит недалеко от резиденции президента Йемена Али Абдаллы Салеха в Сане

ДУБАЙ, 5 дек — РИА Новости. Убившие экс-президента Йемена Али Абдаллу Салеха мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) выдвинули условие выдачи его тела родным, сообщил саудовский новостной портал "Хабар аджиль".

Повстанцы потребовали не объявлять о дате погребения Салеха. Церемония должна пройти в узком семейном кругу, без "народных" похорон.

Накануне повстанцы-хуситы объявили об убийстве Салеха, опубликовав через официальный телеканал видео с окровавленным телом бывшего лидера Йемена. Партия Салеха позже подтвердила его гибель. Представитель армии Йемена рассказал РИА Новости, что хуситы следили за передвижениями Салеха с субботы и убили его в перестрелке при попытке задержания.

С прошлой недели в Сане продолжается конфликт между недавними союзниками по войне с правительством — повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и сторонниками Салеха.

Экс-президент до недавнего времени поддерживал восстание хуситов, и лояльные ему военные сражались на их стороне против властей и арабской коалиции. В субботу партия Салеха "Всеобщий народный конгресс" обвинила хуситов в перевороте. Заявление стало фактическим разрывом с недавними союзниками.