Кисляк заявил об укреплении позиции Ирана в регионе

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Иран укрепил свое положение в регионе, в том числе, за счёт совместной работы с РФ и Турцией над решением проблемы терроризма в Сирии, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

Комитет Госдумы по международным делам во вторник проводит совместное заседание с комиссией Меджлиса Исламского Совета Ирана по национальной безопасности и внешней политике.

"Иран укрепляет свое положение в регионе, в том числе, за счёт того, что начинает сотрудничать с международным сообществом, и за счёт того, что вместе с нами и Турцией довольно активно и конструктивно решает проблему терроризма Сирии", — заявил Кисляк на совместном заседании комитета.

Он отметил, что США заняли "довольно резкий курс против Ирана", и обратил внимание на действия Вашингтона, который пытается поставить под вопрос жизнеспособность международных договоренностей с Тегераном по его ядерной программе.

По словам Кисляка, все это является отражением внутренних проблем и противоречий в американском обществе.