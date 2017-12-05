Украинские адмиралы впали в "москитное безумие", считают депутаты Крыма

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости. Украинские адмиралы впали в "москитное безумие", заявили РИА Новости во вторник депутаты Госдумы от Крыма Дмитрий Белик и Руслан Бальбек, комментируя намерения ВМС Украины построить ракетные катера и "москитный флот" против Черноморского флота РФ.

Накануне командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил о том, что в 2019 году будет спущен на воду головной корабль ракетного катера проекта "Лань", который будет вооружен как артиллерийским, так и ракетным оружием. Строить катера для ВМС Украины будут на заводе "Кузница на Рыбацком", принадлежащем Петру Порошенко.

"Одержимость национальных ВМС "москитным флотом" выходит за рамки разумного. Порошенко открыто демонстрирует общественности, что хорошо зарабатывает на противостоянии с Россией. Где же еще построить катер, как не на президентском заводе?" – недоумевает Белик.

Однако, подчеркнул он, на разработку и испытания подобных вооружений требуется не один и не два года, а на создание ракетного оружия — еще больше.

"Но на Украине, что называется, выполнят пятилетку в три года, правда неизвестно, как будет держаться на воде "Лань" и в какую сторону полетит новая украинская ракета. Впрочем, скорее всего, и то, и другое морально устареет еще до того, как новый катер доведут до ума", — подчеркнул депутат.

В свою очередь Бальбек заявил РИА Новости о том, что невежество стало визитной карточкой украинского командования.

"На так называемую "москитную стаю" готовят три катера – "сообразить на троих" точно получится, а вот запугать Черноморский флот или атаковать его — безусловно, нет. Куда и как летают украинские ракеты, мы уже видели — командование и конструкторы при запуске ложатся на землю или прячутся в бункере — а с катера в воду не прыгнешь при водной атаке", — сказал Бельбек.

По его словам, все эти заявления украинской стороны лишь подчеркивают, что командование фразу "военное кораблестроение" "не только не понимает, но даже и пишет с ошибками". "При таком финансировании и подобных заявлениях мы в Черном море вскоре увидим лодки с "жовто-блакитными" парусами", — иронизирует Бальбек.

По планам командования ВМС Украины, всего будет построено не менее трех катеров. Ожидается, что они будут вооружены украинскими противокорабельными ракетами "Нептун", которые сейчас разрабатываются, и иностранными огневыми системами.

В октябре украинские СМИ сообщали, что ВМС Украины внедряют тактику "волчьей стаи", которую командование планирует применять против Черноморского флота России. Суть тактики заключается в одновременной атаке нескольких легких бронекатеров одного корабля противника.

Бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев заявлял ранее РИА Новости, что эта "новая" тактика не имеет перспективы реального боевого применения и может нанести удар исключительно по бюджету собственной Украины.

"Цель, какой бы малоразмерной она ни была, всегда "под зонтиком" — с обеспечением противокатерной, противолодочной, противовоздушной обороны ЧФ. Четыре имеющиеся в боевом составе украинского "москитного флота" бронекатера будут уничтожены задолго до того, как начнут предстартовую подготовку ударного ракетного оружия", — отмечал адмирал.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>