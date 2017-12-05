Украинские адмиралы впали в "москитное безумие", считают депутаты Крыма

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости. Украинские адмиралы впали в "москитное безумие", заявили РИА Новости во вторник депутаты Госдумы от Крыма Дмитрий Белик и Руслан Бальбек, комментируя намерения ВМС Украины построить ракетные катера и "москитный флот" против Черноморского флота РФ.
"Одержимость национальных ВМС "москитным флотом" выходит за рамки разумного. Порошенко открыто демонстрирует общественности, что хорошо зарабатывает на противостоянии с Россией. Где же еще построить катер, как не на президентском заводе?" – недоумевает Белик.
Однако, подчеркнул он, на разработку и испытания подобных вооружений требуется не один и не два года, а на создание ракетного оружия — еще больше.
В свою очередь Бальбек заявил РИА Новости о том, что невежество стало визитной карточкой украинского командования.
"На так называемую "москитную стаю" готовят три катера – "сообразить на троих" точно получится, а вот запугать Черноморский флот или атаковать его — безусловно, нет. Куда и как летают украинские ракеты, мы уже видели — командование и конструкторы при запуске ложатся на землю или прячутся в бункере — а с катера в воду не прыгнешь при водной атаке", — сказал Бельбек.
По его словам, все эти заявления украинской стороны лишь подчеркивают, что командование фразу "военное кораблестроение" "не только не понимает, но даже и пишет с ошибками". "При таком финансировании и подобных заявлениях мы в Черном море вскоре увидим лодки с "жовто-блакитными" парусами", — иронизирует Бальбек.
По планам командования ВМС Украины, всего будет построено не менее трех катеров. Ожидается, что они будут вооружены украинскими противокорабельными ракетами "Нептун", которые сейчас разрабатываются, и иностранными огневыми системами.
Бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев заявлял ранее РИА Новости, что эта "новая" тактика не имеет перспективы реального боевого применения и может нанести удар исключительно по бюджету собственной Украины.
"Цель, какой бы малоразмерной она ни была, всегда "под зонтиком" — с обеспечением противокатерной, противолодочной, противовоздушной обороны ЧФ. Четыре имеющиеся в боевом составе украинского "москитного флота" бронекатера будут уничтожены задолго до того, как начнут предстартовую подготовку ударного ракетного оружия", — отмечал адмирал.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>