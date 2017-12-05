Депутат Рады напал на полицейского в суде

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Внефракционный депутат Верховной Рады Владимир Парасюк напал на сотрудника правоохранительных органов во время заседания суда в Мариуполе. Видео инцидента опубликовал журналист Андрей Дзиндзя в своем аккаунте в Facebook.

"Нардеп Парасюк снова избил человека, на этот раз его жертвой стал полицейский в Мариуполе", — говорится в комментарии к записи.

Парламентарий прибыл в суд для того, чтобы поручиться за одного из обвиняемых — бывшего добровольца операции в Донбассе. В ролике видно, что парламентарий дал сотруднику правоохранительных органов подзатыльник, от которого у того слетела кепка.

Парасюк не в первый раз применяет грубую физическую силу к окружающим. Так, в октябре депутат ударил начальника Управления государственной охраны генерал-полковника Валерия Гелетея, который в 2014 году занимал пост министра обороны страны.