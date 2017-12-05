Партнеры спокойнее, если Россия и США решают проблемы вместе, заявил Годфри

ВЛАДИВОСТОК, 5 дек – РИА Новости. Заместитель посла США в РФ Энтони Годфри считает, что КНДР нельзя "поощрять", вступая с ними в прямые переговоры.

По его словам, идея "двойного замораживания" обсуждалась несколько раз в США.

"Международное сообщество не может как-то поощрять КНДР, ее опасное поведение прямыми переговорами. Мы не можем определять КНДР как ядерную державу, в то время как она нарушает международные договоренности о нераспространении ядерного оружия. Я знаю, что госсекретарь уже призвал РФ к более тесному сотрудничеству о соблюдении санкционного режима, который принимал Совбез ООН", — сказал Годфри журналистам во Владивостоке.

"Я уверен, что государственный секретарь (США Рекс Тиллерсон – ред.) и (глава МИД РФ Сергей — ред.) Лавров будут обсуждать этот вопрос на встрече в Вене… И, как посол (Джон — ред.) Хантсман часто говорит, я знаю, что наши союзники, партнеры – и ваши, и наши, более спокойны, когда РФ и Америка работают вместе над этими проблемами", — сказал Годфри.

КНДР на прошлой неделе провела пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Высота полета в максимальной точке составила 4475 километров, дальность — 950 километров. Полет продолжался 53 минуты. Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори, не нанеся ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи эта ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие.

В ответ на пуски КНДР Южная Корея провела свои собственные ракетные пуски в сторону Японского моря на расстояние, способное покрыть огневые позиции северян. В понедельник, 4 декабря, на фоне ракетных испытаний в КНДР США и Южная Корея начали военные учения под кодовым названием Vigilant ACE, которые, по данным южнокорейских СМИ, станут самыми крупномасштабными в истории, в них будут задействованы около 230 самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22.