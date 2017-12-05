Кисляк рассказал о выполнении Ираном обязательств по ядерной программе

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Иран ответственно относится к выполнению своих обязательств по ядерной программе, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

"Ядерная программа Ирана… Я бы хотел высказать слова уважения за то, с какой ответственностью Иран относится к выполнению своих обязательств, это одна из центральных опор жизнеспособности соглашения", — заявил Кисляк на первом совместном заседании комитетов по внешней политике парламентов России и Ирана.

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