МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Москва озабочена происходящим на Украине, тем, что Киев взял курс на тотальную ревизию минских соглашений, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В преддверии контактов на разных уровнях по украинским делам хочу подчеркнуть, что происходящее у нас вызывает растущую озабоченность, потому что желания у Киева воспринимать логику Минских соглашений практически не осталось и взят курс на их тотальную ревизию, что для нас совершенно неприемлемо. Мы будем говорить об этом открыто, в том числе в ходе встреч", — сказал Рябков журналистам.

Ранее он отметил, что урегулирование ситуации на Украине станет одной из главных тем на предстоящем СМИД ОБСЕ в Вене и на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона "на полях" мероприятия.

"Показ того, что нужно сделать, прежде всего Киеву, будет занимать центральное место в работе российской делегации на СМИД ОБСЕ", — добавил Рябков.