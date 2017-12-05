В Киеве завершились обыски у Саакашвили

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Обыски в квартире экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Киеве завершились, ему пытаются вручить подозрение и вывезти из квартиры, сообщил его соратник по партии Юрий Деревянко.

"Насколько мы понимаем, обыски завершились, и ему пытаются вручить подозрение или уже вручили", — сказал Деревянко в эфире украинских телеканалов.

Позже прокурор вышел из квартиры Саакашвили и сообщил, что прокуратура провела обыск в квартире политика на основании решения суда, у квартиры произошла потасовка. На фоне потасовки Саакашвили вывели из квартиры и подъезда, на улице началась потасовка, активисты не дают силовикам его увезти. Трансляцию с места ведут украинские СМИ и телеканалы.