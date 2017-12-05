Обыск у Саакашвили проводят ГП и СБ Украины, сообщил адвокат

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Обыск в квартире экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили проводят сотрудники генеральной прокуратуры Украины при оперативном сопровождении службы безопасности Украины, защиту на них не пустили, заявил РИА Новости адвокат Саакашвили Маркиян Галабала во вторник.

"Нас не пускают как адвокатов, поэтому я не могу знать, почему обыски. Нас не пускают представители службы безопасности Украины незаконно", — сказал Галабала.

Он уточнил, что СБ Украины обеспечивает оперативное сопровождение следственных действий, которые проводит следственный департамент международного правового сотрудничества ГП Украины.

"Мы устную информацию (о задержании Саакашвили — ред.) имеем",- сказал Галабала.