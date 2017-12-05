Часть переселенцев из Донбасса, проживающие в Белоруссии, получат гранты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек – РИА Новости, Иван Капустин. Международный комитет Красного Креста (МККК) до конца 2018 года выделит двести грантов по 800 евро проживающим в Белоруссии переселенцам с юго-востока Украины на развитие бизнеса, сообщил в интервью РИА Новости глава делегации МККК в России, Белоруссии и Молдавии Магне Барт.

"В Белоруссии наша работа с переселенцами с юго-востока Украины немного уменьшается, но продолжается программа по предоставлению им небольших грантов (800 евро) на открытие собственного бизнеса, до конца 2018 года мы планируем выдать двести таких грантов, чтобы они могли лучше адаптироваться в среде, где проживают", — сказал Барт.

Он добавил, что желающим получить грант нужно будет пройти отбор, в который входит презентация своего бизнес-плана. Гранты будут распределять между уязвимыми переселенцами (с затруднительным финансовым положением – ред.), которые планируют остаться в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Белоруссия и Международный комитет Красного Креста (МККК) подписали двустороннее соглашение о статусе, привилегиях и иммунитете МККК в республике. Было решено открыть офис МККК в Минске. По мнению Барта, открытие офиса улучшит диалог между комитетом и правительством страны.

"За последний год с правительством Белоруссии мы заключили соглашение о двустороннем сотрудничестве. Оно дает нам возможность работать в этой стране. Мы решили открыть небольшой офис в Минске, чтобы улучшить диалог с правительством и посмотреть, как дальше мы можем сотрудничать и взаимодействовать. Кроме того, мы сможем постоянно находиться там и обмениваться взглядами на гуманитарные ситуации разного уровня", — подчеркнул глава делегации.