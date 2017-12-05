Маккейн потерял тысячи подписчиков в Twitter после нового призыва сенатора

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Несколько тысяч пользователей платформы микроблогов Twitter отказались от чтения постов американского сенатора Джона Маккейна после того, как он призвал подписаться на его аккаунт, сообщает газета Arizona Daily Star.

В понедельник утром Маккейн написал в своем официальном Twitter-аккаунте : "Нам осталось всего 74 подписчиков до трех миллионов – скажите всем и помогите нам достичь этой важной точки".

Как отмечает издание, к вечеру понедельника, через шесть часов после призыва американского сенатора, число его подписчиков уменьшилось на 17 тысяч. К утру вторника мск оно составило 2,97 миллиона.

We're only 74 Twitter followers away from 3M — spread the word & help us reach this big milestone! — John McCain (@SenJohnMcCain) 4 декабря 2017 г.

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Маккейн возглавляет в сенате США комитет по вооруженным силам и является одним из наиболее авторитетных лидеров Республиканской партии. Однако в последнее время он оказался под огнем критики со стороны некоторых однопартийцев, включая президента Дональда Трампа, за отказ голосовать за новый закон о медицинском страховании (вместе с Маккейном за закон отказались голосовать еще несколько сенаторов-республиканцев).

Thousands unfollow Sen. John McCain after he asks for more Twitter followers https://t.co/3p3Q11Aypd pic.twitter.com/8EYqgDUbZT — Arizona Daily Star (@TucsonStar) 5 декабря 2017 г.

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