Экс-кандидат в президенты Чили поддержит претендента от правящей коалиции

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Чили, выступающая от левой коалиции "Широкий фронт", Беатрис Санчес Муньос выразила свою поддержку во втором туре выборов сенатору-левоцентристу Алехандро Гильиеру от правящей коалиции, сообщает телеканал 24 horas.

"Думаю, что Чили с Себастьяном Пиньерой будет означать движение назад, но также это значит и риск", — приводит телеканал слова Муньос. "Я решила положить конец моим размышлениям и сказать, что сегодня мой голос против Себастьяна Пиньеры, и для этого я буду голосовать за Алехандро Гильиера", — отметила девушка.

Она добавила, что Гильиеру придется сделать больше, что "завоевать голос "Широкого фронта". "Ему придется сделать больше ради многих голосов с нашей стороны", — добавила Муньос.

Ранее сообщалось, что имя президента Чили на период 2018-2022 годов будет определено во втором туре голосования 17 декабря. Во второй тур выходят бывший президент Себастьян Пиньера и сенатор-левоцентрист Алехандро Гильиер. Они получили соответственно 36,64 % и 22,70% голосов. При этом для победы в первом туре кандидату требовалось набрать более 50%.

Первый тур был отмечен низкой явкой. По данным избирательной службы, в голосовании приняло участие около 6,7 миллиона человек, притом что правом голоса обладают около 14,3 миллиона чилийцев. Таким образом, явка была ниже 50%.