Бывший президент Чили Пиньера заявил о нарушениях на выборах главы страны

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Бывший президент Чили Себастьян Пиньера, баллотирующийся на новый срок, заявил о нарушениях в ходе первого тура выборов в стране, который состоялся в прошлом месяце, сообщает издание Pais.
"В ходе первого тура, 19 ноября, многие бланки были заранее помечены голосами за Гильиера или Беатрис Санчес", — приводит газета слова Пиньеры.
Президент страны Мишель Бачелет позднее написала в своем Twitter, что не следует дискредитировать институты страны. "У Чили есть международный авторитет в связи с правильными и прозрачными выборами. Давайте нести ответственность и не дискредитировать наши демократические институты", — заявила президент.
Первый тур был отмечен низкой явкой. По данным избирательной службы, в голосовании приняли участие около 6,7 миллиона человек, при том, что правом голоса обладают около 14,3 миллиона чилийцев. Таким образом, явка была ниже 50%.