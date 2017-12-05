Бывший президент Чили Пиньера заявил о нарушениях на выборах главы страны

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Бывший президент Чили Себастьян Пиньера, баллотирующийся на новый срок, заявил о нарушениях в ходе первого тура выборов в стране, который состоялся в прошлом месяце, сообщает издание Pais.

По информации издания, Пиньера считает, что на выборах его соперник, который также вышел во второй тур, сенатор-левоцентрист Алехандро Гильиер, был в более выигрышном положении. Также, по его мнению, предпочтение оказывалось кандидату, выступающей с левых позиций и занявшей третье место в первом туре, Беатрис Санчес Муньос.

"В ходе первого тура, 19 ноября, многие бланки были заранее помечены голосами за Гильиера или Беатрис Санчес", — приводит газета слова Пиньеры.

Президент страны Мишель Бачелет позднее написала в своем Twitter, что не следует дискредитировать институты страны. "У Чили есть международный авторитет в связи с правильными и прозрачными выборами. Давайте нести ответственность и не дискредитировать наши демократические институты", — заявила президент.

Ранее сообщалось, что имя президента Чили на период 2018-2022 годов будет определено во втором туре голосования 17 декабря. Во второй тур выходят бывший президент Себастьян Пиньера и сенатор-левоцентрист Алехандро Гильиер. Они получили соответственно 36,64 % и 22,70% голосов. При этом для победы в первом туре кандидату требовалось набрать более 50%.

Первый тур был отмечен низкой явкой. По данным избирательной службы, в голосовании приняли участие около 6,7 миллиона человек, при том, что правом голоса обладают около 14,3 миллиона чилийцев. Таким образом, явка была ниже 50%.