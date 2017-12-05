Россия по-прежнему готова сотрудничать с США в сфере кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Россия по-прежнему готова к сотрудничеству с США в сфере кибербезопасности, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Я хотел бы подтвердить, что мы готовы создать специальную группу по кибербезопасности, где наши специалисты смогут обсуждать все интересующие вопросы", — заявил Антонов в интервью телеканалу CBS.

Посол пояснил, что такая группа могла бы, в частности, изучить и вопрос так называемого "российского вмешательства" в выборы в США в 2016 году.

Россия еще в 2015 году предлагала США подобное сотрудничество, однако американская сторона не приняла предложение. Повторно российская сторона обратилась с таким предложением уже после того, как в ее адрес прозвучали обвинения о вмешательстве в выборы.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента США Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

Ранее сообщалось, что Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".