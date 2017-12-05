ОАГ не уверена в результатах президентских выборов в Гондурасе

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Миссия по наблюдению за выборами Организации американских государств (ОАГ) выразила неуверенность в результатах выборов в Гондурасе из-за маленькой разницы в результатах, нарушений и ошибок во время голосования, сообщается в заявлении ОАГ.

"Небольшой отрыв в результатах, нарушения, ошибки и системные проблемы, которые окружали эти выборы, не позволяют миссии быть уверенными в результатах", — отмечается в заявлении.

По последним данным высшего избирательного суда (ВИС), действующий президент Хуан Орландо Эрнандес после подсчета 99,98% бюллетеней набрал 42,98% голосов, его соперник Сальвадор Насралла от оппозиционного альянса — 41,38%.

Ранее сообщалось, что оппозиционный альянс не признает итоги выборов президента, прошедших в Гондурасе. Насралла потребовал пересчета голосов. Также он обратился с призывом к ОАГ созвать постоянный совет для обсуждения ситуации с выборами в Гондурасе.

Ранее задержка с публикацией итогов выборов вызвала широкие протесты по всей стране, их жертвами стали уже семь человек. На выходных власти приостановили действие конституционных гарантий прав граждан и ввели комендантский час.