ОАГ не уверена в результатах президентских выборов в Гондурасе

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Миссия по наблюдению за выборами Организации американских государств (ОАГ) выразила неуверенность в результатах выборов в Гондурасе из-за маленькой разницы в результатах, нарушений и ошибок во время голосования, сообщается в заявлении ОАГ.
"Небольшой отрыв в результатах, нарушения, ошибки и системные проблемы, которые окружали эти выборы, не позволяют миссии быть уверенными в результатах", — отмечается в заявлении.
По последним данным высшего избирательного суда (ВИС), действующий президент Хуан Орландо Эрнандес после подсчета 99,98% бюллетеней набрал 42,98% голосов, его соперник Сальвадор Насралла от оппозиционного альянса — 41,38%.
Ранее задержка с публикацией итогов выборов вызвала широкие протесты по всей стране, их жертвами стали уже семь человек. На выходных власти приостановили действие конституционных гарантий прав граждан и ввели комендантский час.