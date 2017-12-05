Министр обороны Аргентины не давал показаний после пропажи подлодки

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 дек – РИА Новости. Министр обороны Аргентины Оскар Агуад ни лично, ни в письменной форме не дал суду показаний в связи с исчезновением подводной лодки "Сан-Хуан" и ее поисками, заявил РИА Новости отец одного из членов экипажа пропавшей подлодки Луис Тальяпьетра.
"Министр Агуад был вызван, но до сих пор не представил (показаний — ред.) ни в письменной форме, ни лично", — заявил отец 27-летнего Алехандро Дамиана Тальяпьетры. Сам Луис является адвокатом и заявителем по этому делу, и поэтому имеет доступ к документам.
По его словам, судья направила министру список вопросов в прошлый понедельник, но он до сих пор не ответил на них.
Ранее сообщалось, что федеральный судья аргентинского города Калета-Оливия Марта Яньес вызвала в суд министра обороны страны Оскара Агуада для дачи свидетельских показаний в связи с исчезновением подводной лодки "Сан-Хуан" и ее поисками. Министру будет необходимо ответить на вопросы судьи Марты Яньес под присягой в качестве свидетеля.
Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.